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Kayseri'deki cinayetin zanlısı Kahramanmaraş'ta saklandığı babaevinde yakalandı

19.09.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki cinayetin zanlısı Kahramanmaraş'ta saklandığı babaevinde yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir iş yeri sahibini tüfekle vurularak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sarımsaklı Mahallesi Kayseri-Sivas kara yolundaki lokantada tüfekle sırtından vurularak öldürülen iş yeri sahibi M.K'nin katil zanlısının, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda yapılan araştırmada T.B. olduğu tespit edildi.

Şüpheli kurulan ekip tarafından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saklandığı babaevinde gözaltına alındı.

Sarımsaklı Mahallesi Kayseri-Sivas kara yolunda dün lokanta işleten M.K'nin yerde hareketsiz yattığını gören bir vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.K'nin sırtından vurularak hayatını kaybettiğini belirlemişti. Otomobille kaçtığı tespit edilen T.B'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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