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Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

08.07.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan E.M. ve Z.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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