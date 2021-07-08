Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 kadın şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan E.M. ve Z.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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