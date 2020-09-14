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Kayseri'deki millet bahçesine "Recep Tayyip Erdoğan" ismi verilecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.09.2020 17:45 | Son Güncelleme

Kayseri'deki millet bahçesine "Recep Tayyip Erdoğan" ismi verilecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekare alanı ile Türkiye'nin en büyüklerinden biri olacak millet bahçesine "Recep Tayyip Erdoğan" ismi verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayı meclis toplantısı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki toplantıda, 51 madde görüşülerek karara bağlandı.

Millet bahçesine isim verilmesi yönündeki maddenin de görüşüldüğü toplantıda, 1 milyon 260 bin metrekare alana sahip millet bahçesine "Recep Tayyip Erdoğan" ismi verilmesi kararı alındı.

Başkan Büyükkılıç, oylama öncesinde, Millet Bahçesi Projesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul gördüğünü ve ihalesinin TOKİ tarafından yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en başından beri projeye büyük destek verdiğini belirten Büyükkılıç, "Kayseri'ye verdiği ve bundan sonra da vereceği destekleri düşünerek projeye sayın Cumhurbaşkanımızın ismi yakışır. Tüm katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 120 farklı türde 25 bin ağaç, 1 milyon metrekarenin üzerinde yeşil alan, 37 bin metrekare alana sahip biyolojik gölet, 80 bin metrekare alanda 2 etkinlik çayırı, sosyal buluşma alanları, özel meydanlar, sağlıklı yaşam merkezi, 5,5 kilometre koşu parkuru, 5,5 kilometre bisiklet yolu, 75 bin metrekare mesire alanı, 3 millet kıraathanesi, 16 spor alanı, 10 çocuk oyun alanı, evcil hayvan eğitim parkuru, kaykay pisti, drone-maket uçak pisti, özel çiçek bahçeleri, panayır alanı, ATV parkuru, paintball alanı ve veledrom bulunacak.

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