Kayseri'deki "saklı cennet" Koramaz Vadisi'nde bilimsel çalışmalara başlandı

Bölgedeki çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. Hakan Allı, vadinin Kayseri için gizli bir cennet olduğunu, ürün çeşitliliği anlamında da çalışılması gerektiğini belirtti.

- Vadide doğa zarar görmemiş

Ihlara Vadisi'nde de çeşitli çalışmalar yapan Doç. Dr. Okan Özgül ise Koramaz Vadisi'nin zarar görmediğini ve korunaklı bir yer olduğunu ifade etti.

Biyoçeşitlilik açısından vadinin önemine dikkati çeken Özgül, şunları kaydetti:

"İki yıl boyunca Ihlara Vadisi'nde çalıştım. Orada turizm ileride olduğu için yeteri kadar korunan bir bölge değil. Ama Koramaz Vadisi'ne baktığımız zaman Ihlara'ya göre daha şanslı. Çünkü burada doğa henüz zarar görmemiş. Biyoçeşitlilik açısından çok önemli bir yer. İncelemeler devam ediyor. Sonuçlardan ümitliyiz. Çok güzel bir alan. Turizm olarak Ihlara'dan daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Daha korunaklı daha güzel ve vejetasyonu çok iyi."

Prof. Dr. Halıcı da "Ben likenler konusunda uzmanım. Burası gerçekten oldukça ilginç bir biyoçeşitliliğe sahip. Son derece korunaklı bir bölge. Ülkemizin ekoturizm çalışmalarının geleceği için gerçekten önemli olabilecek bir yer. Bu konudaki emekleri için Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

