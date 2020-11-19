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Kayseri’deki trafik kazalarında 417 kişi yaralandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.11.2020 13:33 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir ay içinde meydana gelen trafik kazalarında 417 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe merkezlerinde yapılan çalışmalarda 97 bin 109 araç denetlendi.

Kayseri’de bir ay içinde meydana gelen trafik kazalarında 417 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe merkezlerinde yapılan çalışmalarda 97 bin 109 araç denetlendi. Çalışmalarda eksiklikleri görülen 24 bin 846 araca idari para cezası uygulandı. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan ise 494 sürücünün sürücü belgesine el konuldu.
Çalışmalar sırasında 1867 araç trafikten men edildi.
Emniyet Müdürlüğü’nün sorumluluk alanı içinde 658 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 417 kişi yaralandı. Kazalarda 6 kişi ise hayatını kaybetti.

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