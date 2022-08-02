Kayseri'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Y.Ç'nin kullandığı 38 EE 304 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde karayolu İncesu ilçesi Semerkent Mahallesi yakınlarında Y.A. yönetimindeki 50 ACA 745 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Y.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Y.A. ve arkadaşı O.Ç. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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