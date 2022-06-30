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Kayseri'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

30.06.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 BMG 678 plakalı otomobil, Samağır Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Pınarbaşı ve Bünyan'dan sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, araç içerisinden çıkartılan A.Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin cesedi, Bünyan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan M.B'nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, S.D'nin ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

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