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Kayseri’den İzmir’e battaniye yardımı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.11.2020 16:11 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği öncülüğünde, TOBB’a bağlı Oda ve Borsa ile Organize Sanayi Bölgelerinden deprem felaketi yaşayan İzmir’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 2 bin 400 adet battaniye gönderildi.Merkez Üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan ve çevre illerde de hissedilen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından Kayseri’de de harekete geçildi.

Kayseri’den İzmir’e battaniye yardımı

Kayseri Valiliği öncülüğünde, TOBB’a bağlı Oda ve Borsa ile Organize Sanayi Bölgelerinden deprem felaketi yaşayan İzmir’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 2 bin 400 adet battaniye gönderildi.
Merkez Üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan ve çevre illerde de hissedilen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından Kayseri’de de harekete geçildi. Kayseri Valiliği öncülüğünde Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi, Mimarsinan OSB ile İncesu OSB tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 2 bin 400 adet battaniye İzmir’e gönderildi.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, deprem bölgesine gönderilen yardımla ilgili yaptığı açıklamada, “İzmir ilimizde yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduk. Depremde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların sarılmasına yardımcı olmak amacıyla hızla harekete geçtik. Kayseri Valiliğimizin öncülüğünde TOBB’a bağlı Odalar ve Borsamız ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerimizle koordineli bir şekilde depremzede kardeşlerimizin yaşadığı felaketin acısını paylaşarak azaltmak amacıyla yanlarında olmaya çalıştık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla dayanışma içinde olan ve yaraların, acıların sarılması hususunda gereken hassasiyeti gösteren bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm milletimize geçmiş olsun diyor, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
Kayseri’den İzmir’e “Geçmiş olsun dileklerimizle” yazılı pankartla yola çıkan kamyonda 2 bin 400 adet battaniye yer alıyor.

Kayseri’den İzmir’e battaniye yardımı

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Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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