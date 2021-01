Kayserigaz, Enerji Tasarrufu Haftası’nda kaynakları verimli kullanma çağrısı yaptı

Kayserigaz, 11-17 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında tüketicileri ile kaynakların verimli kullanımı konusunda yol gösterici bilgiler paylaştı. Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, sürdürülebilir bir dünya için kaynakların verimli kullanımının büyük önem taşıdığını belirterek, binalarda ve evlerde alınan küçük önlemlerle büyük enerji tasarruflarının sağlanabileceğine dikkat çekti.

Kayserigaz, 11-17 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında tüketicilere doğal gaz kullanımı ve enerji tasarrufu hakkında önerilerde bulundu. Sürdürülebilir bir dünya için kaynakların verimli kullanımının büyük önem taşıdığını belirten Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, “Binalarda ve evlerde alınan küçük önlemlerle büyük enerji tasarrufları sağlanabilir. Bu doğrultuda, tüketicilerde enerji tasarrufu konusunda farkındalık yaratma yolunda atılacak her adımın geleceğe yatırım anlamına geldiğine inanıyoruz. Her yıl Enerji Tasarrufu Haftası’nda yürüttüğümüz farkındalık çalışmaları ile tüketicilerimize, kaynakların verimli kullanımı konusunda yol gösteriyoruz” diye konuştu.

HEDEF TÜKETİCİDE FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Kayserigaz tarafından yapılan açıklamada, binalarda yalıtım ile faturalarda iklim koşullarına bağlı olarak yüzde 50 civarında tasarruf sağlanabileceğine vurgu yapıldı. Merkezi sistemlerde kullanılan pay ölçer ile tüketicinin, harcadığı kadar fatura ödediği ve böylelikle yüzde 30’a kadar tasarruf sağlanabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Kombinizi 1 derece düşük sıcaklığa ayarlayarak yakıt tüketiminde yüzde 6 tasarruf sağlayabilirsiniz. Radyatörlerin ısı akışına engel olmayacak şekilde kullanılan ev eşyaları, meydana gelebilecek ısı kaybını önlerken, örtülen radyatörler, yakıt tüketiminde yüzde 15’e varan oranlarda artışa neden olabilir. Oda termostatı olduğunda 1 derece düşer ve yakıt tüketiminde yüzde 6 tasarruf sağlanır” gibi öneriler paylaşıldı.

Kayserigaz, Kaynakların Verimli Kullanımı Konusunda Şu Başlıklarda Önemli Hususlara Dikkat Çekti:

Isınma

Radyatörlerin arkasına ısı levhası koyun. Radyatörleri mobilya ve benzeri eşyalar veya perdeler ile kapatmayın. Radyatörler örtülürse yakıt tüketimi yüzde 15 artar.

İdeal oda sıcaklığı 20 ila 22 derece arasındadır. Odalarda termostat kullanarak dereceyi kontrol altına alın. Termostat kullanmıyorsanız ısı ayarlamalı vanaları tercih edin. Termostatınızı, bir günden fazla evden uzak kalacaksanız kapatın.

Pencerelerinizde çift cam kullanın veya pencere kenarlarındaki boşlukları bunun için üretilen süngerler ile kaplayın. Can ve mal güvenliği için menfezi kapatmayın.

Sıcaklığın içeride kalması için geceleri perdelerinizin örtülü olması büyük enerji tasarrufu sağlar. Pencerelerinizden güneş çekildiği zaman perdelerinizi kapatın.

Konutlarda ısıtılmayan bölümlere açılan kapıları (hol, banyo, tuvalet vb.) sadece kullanılacağı zaman ve kısa süreli açık tutun.

Kombileri, kısa süreli açıp kapatmayın. Kombiler kullandığı yakıtın büyük bölümünü ilk 30 dakika içinde suyu ısıtmak için kullanır. Bu nedenle düşük sıcaklıkta sürekli olarak kullanılan kombiler daha az yakıt tüketir.

Isıtıcı cihazlarınızın bakımlarını yetkili servislere düzenli olarak yaptırın ve filtreleri düzenli olarak temizletin.

Baca çekişi iyi olmayan eskimiş bacaların, standarda uygun paslanmaz çelik bacalarla değiştirilmesi, cihazınızın verimini arttırır. Bu da daha ucuza ısınmanıza katkı sağlar.

Sıcak Su

Sıcak su termostatınızı 50C’ye ayarlayın. Su ısıtma kontrol vanasını “pilot” konumuna getirin, eğer evden bir hafta veya daha fazla uzak kalacaksanız kapatın. Evden kısa süreli ayrılacaksanız dereceyi en düşük seviyeye getirin.

Sıcak su boruları yerden ve duvar diplerinden geçtiğinden suyun soğumasına neden olur. Boruları izole ettirerek bunun önüne geçebilirsiniz.

Su tasarruflu duş başlıkları kullanın. Sızdıran muslukları tamir ettirin.

Bulaşıkları elde yıkıyorsanız durulamayı mümkün olduğunca soğuk suyla yapın. Makinede yıkıyorsanız makineyi tamamen doldurmaya özen gösterin.

Elektrik kesildiğinde kombinizi kapatın.

Pişirme

Yemek pişerken fırının veya tencerenin kapağını sık sık açmayın. Yemeğin pişme süresini ve sıcaklık talimatlarını göz önünde bulundurun.

Ocağı ve fırını ısınma amaçlı kullanmayın.

Fırınınızda ön ısıtma yapmayın.

Düdüklü tencere kullanmayı tercih edin.

İzolasyon

Binalardaki ısı kayıplarının dağılımı şu şekildedir: Dış duvardan kaçan ısı miktarı yüzde 30; çatıdan kaçan ısı miktarı yüzde 7; pencerelerden kaçan ısı miktarı yüzde 40; kapı ve havalandırmalar sebebi ile oluşan ısı kayıpları yüzde 17; döşeme ve tabandan oluşan ısı kayıpları ise yüzde 6’dır.

Binanıza ısı yalıtımı yaparak, binadan dışarıya olan ısı kaybını azaltabilirsiniz. Böylelikle ısınma için tüketilen yakıt miktarı da azaltılmış olur. Bu azalma miktarı, iklim koşullarına da bağlı olarak yüzde 50-70 oranındadır. Bu da doğal gaz faturalarının yüzde 50-70 düşük gelmesi demektir. Isı yalıtım önlemleri, binanın toplam inşaat maliyetinin en fazla yüzde 3’ünü tutar.

Hermetik kombinizi kapalı balkonlarda kullanırken havalandırma menfezlerini açık bırakın.

Hermetik kombinizi açık balkonlarda kullanırken mutlaka koruyucu bir dolap içerisinde muhafaza edin.

Yılda bir defa yetkili baca firmaları tarafından bacalarınızı temizletin.

Kapı ve pencerelerinizi yeniden yaptırırken izoleli malzemeler tercih edin. Konutlardaki tüm ısı kaybının yüzde 25’i pencere ve kapılardan olmaktadır. Mevcut izolesiz kapı ve pencerelerinizin kenarlarındaki boşlukları pencere süngeri ile kaplayın.