Belçim Bilgin paylaştı 'Sinem Kobal beğendi' dendi! Jet açıklama: 'Ne mutlu Türk'üm diyene'

DEM Partili kadın milletvekillerinin başlattığı “saç örme” eylemine oyuncu Belçim Bilgin'den destek geldi. Bilgin bir video çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Belçim Bilgin'in bu videosunu Sinem Kobal'ın beğendiğine dair iddialar sosyal medya hızla yayıldı. Kobal, sessizliğini bozarak iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"

Kendi sosyal medya hesabı üzerinden Türk bayrağı ve Atatürk görseli eşliğinde bir paylaşım yapan Sinem Kobal, hakkında çıkan haberlere şu sözlerle yanıt verdi:

"Öyle bir like yok.. Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene"