Belçim Bilgin paylaştı 'Sinem Kobal beğendi' dendi! Jet açıklama: 'Ne mutlu Türk'üm diyene'

DEM Partililerin 'saç örme' akımına ünlü oyuncu Belçim Bilgin'den de destek geldi ve ünlü isim bir video çekip paylaştı. Bilgin'in bu videosunu Sinem Kobal'ın beğendiğine dair iddialar ise sosyal medyada hızla yayıldı. Bunun üzerine Sinem Kobal'dan hemen bir paylaşım geldi.

Öznur Yaslı İkier

DEM Partili kadın milletvekillerinin başlattığı “saç örme” eylemine oyuncu Belçim Bilgin'den destek geldi. Bilgin bir video çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Belçim Bilgin'in bu videosunu Sinem Kobal'ın beğendiğine dair iddialar sosyal medya hızla yayıldı. Kobal, sessizliğini bozarak iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE"

Kendi sosyal medya hesabı üzerinden Türk bayrağı ve Atatürk görseli eşliğinde bir paylaşım yapan Sinem Kobal, hakkında çıkan haberlere şu sözlerle yanıt verdi:

"Öyle bir like yok.. Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene"

