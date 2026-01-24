SPOR

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Aston Villa maçı sonrası Fenerbahçe taraftarının hedef tahtasına oturtulan Kerem Aktürkoğlu, sessizliğini sosyal medyada bozdu. Milli yıldız, Instagram'da beğendiği bir video ile kendisine yüklenenlere sitem dolu bir göndermede bulundu. Kerem'in bu hamlesi, camiadaki gerilimi tırmandırabilir!

Emre Şen
SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa mağlubiyetinin ardından performansı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Kerem Aktürkoğlu, tepkilere dolaylı yoldan yanıt verdi.

"ÇABAYA DEĞİL, HATAYA ODAKLANIRLAR"

Sarı-lacivertli taraftarların "Kredisi bitti" yorumları yaptığı milli futbolcu, Instagram hesabında dikkat çeken bir videoyu beğendi. Kerem'in beğendiği videoda yer alan "Her zaman verdiğin çabaya değil de, yaptığın hataya odaklanırlar" ifadesi, oyuncunun yaşadığı hayal kırıklığını ve taraftara olan kırgınlığını gözler önüne serdi.

TARAFTARA SİTEM Mİ?

Kerem Aktürkoğlu'nun bu beğenisi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir kısım taraftar oyuncunun psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu savunurken, büyük bir kesim ise bu hamleyi "Eleştirileri kabul etmiyor, taraftara sitem ediyor" şeklinde yorumladı. Bu "manidar" beğeni, Fenerbahçe ile Kerem arasındaki buzları eritmek yerine daha da kalınlaştıracak gibi görünüyor.

