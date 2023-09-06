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Kayserili annelerden Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

06.09.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Erciyes Kadın Platformu üyeleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ve evlat nöbetleri 5. yılına giren Diyarbakır annelerine destek için oturma eylemi yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camisi önünde bir araya gelen kadınlara, erkekler de destek verdi.

Cami önünde oturan kadınlar "Anaların sessiz çığlıkları vicdanlarınıza sesleniyor", "Anneler teröre baş kaldırıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Erciyes Kadın Platformu adına konuşan Ebru Güler, 40 yıldır ülkede terör estirip annelere ve insanlara büyük acılar yaşatan silahlı terör örgütü PKK'nın, çocukları kandırıp dağa kaçırdığını söyledi.

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eyleminin 5. yılına girdiğini anımsatan Güler, "Bu süre içinde eyleme destek artarak devam etmiştir. Diyarbakır annelerinin eyleminde bugüne kadar 45 aile verdikleri mücadele sonucunda evlatlarını PKK'dan kurtarmıştır. Bizler Diyarbakır'da anneleri ziyaret ederek onlarla dertleşmiştik. Defalarca da bu meydandan onlara destek vermiştik. Son anne evladına kavuşana, dağda tek gencimiz kalmayıncaya kadar desteğimiz ve mücadelemiz sürecek." diye konuştu.

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Diyarbakır anneleri

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