Kayserili firma virüslere karşı antiviral özellikli kumaş üretti

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri 'de faaliyet gösteren bir firma virüslere karşı ürettiği antiviral özellikli kumaşla, maske, koruyucu giysi, önlük, eldiven ve yatak gibi birçok ürün imal etmeye hazırlanıyor.

Yıldız, teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çin'de salgın başladığında biz de 'bu inovatif deneyimimizi nasıl kullanabiliriz, bu sürece nasıl katkı sağlayabiliriz' diye Ar-Ge ekiplerimizle oturup kafa yorduk. Bu bilgi birikimimiz ve Ar-Ge deneyimimizi kullanacak şekilde kumaşlar üzerinde 'virüsü nasıl etkisiz hale getiririz' diye çalıştık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde geliştirdiğimiz antiviral özellikli kumaşlar, çok geniş bir yelpazede kullanım alanına sahip olacak. Maske, önlük gibi koruyucu malzemelerin yanı sıra ev tekstili ürünlerinde de geniş kullanım alanına sahip olacak."

- "Kumaşın üzerine gelen virüslerin protein ve yağ tabakaları bozuluyor"

Boyteks Ar-Ge Müdürü Özkan Yıldızhan ise son yıllarda hijyen tekstili üzerinde önemli üretimleri olduğunu ve 2017'de "Zika virüsü" üzerinde önemli bir çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Güney Amerika'da ortaya çıkan bu virüsü yok etmek için bir kumaş projesi hazırladıklarını ve başarılı olduklarını aktaran Yıldızhan, ürettikleri antiviral kumaşa ilişkin de "Tekstil yüzeyinde yüksek antiviral özellikli partiküller kullandık. Bu partikülleri özel bir polimer teknolojisiyle ve özel proseslerle kumaşlarımıza uyguladık ve hijyenik bir yüzey oluşturduk." ifadelerini kullandı.