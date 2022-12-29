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Kayserili genç girişimci direksiyon başında uyuklayan sürücüyü uyaracak sistem geliştirdi

29.12.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğrenciyken hazırladığı güvenli sürüş projesinden yola çıkan genç girişimci, Erciyes Teknopark'ta kurduğu şirket bünyesinde sürücüyü gözleri kapandığında veya gözünü yoldan ayırdığında sesli uyaran yapay zeka yazılımına sahip sistem geliştirdi.

Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde 2015 yılında lisans eğitimine başlayan Ahmet Ünlühisarcıklı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansının desteklediği "Benim İşim Girişim" iş fikri yarışması için 6 farklı yapay zeka parametresi ile güvenli sürüş projesini hazırladı.

Ünlühisarcıklı, bu projesiyle Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programı, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması ve TEKNOFEST yarışmalarında çeşitli dereceler elde etti.

Üniversite eğitimini 2021'de tamamlayan ve mezuniyetinin üzerinden 1 yıl geçmeden Erciyes Teknopark'ın teknogirişim sermayesi desteğini alan Ünlühisarcıklı, Kayseri Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olurken, Erciyes Teknopark'ta da Karga Yapay Zeka ve İleri Teknoloji şirketini kurdu.

Ünlühisarcıklı, araç içine yerleştirilen kamera sayesinde sürücüyü gözleri kapandığında, gözünü yoldan ayırdığında sesli uyaran yapay zeka yazılımıyla cihaz geliştirdi.

Araçtan elektriğini alacak ve sürücüyü görecek bir noktaya yerleştirilecek kameralı cihaz, şoföre uyuklaması veya gözünü yoldan ayırması halinde sesli uyarı gönderecek.

Ahmet Ünlühisarcıklı, AA muhabirine araştırmayı ve üretmeyi sevdiğini, öğrenciyken birçok proje hazırladığını, projelerinden birinin de sürücü takip ve güvenli sürüşle ilgili olduğunu söyledi.

Yapay zeka teknolojisiyle sürücülerin trafikte daha güvenli sürüş yapabileceği projesi hakkında konuşan Ünlühisarcıklı, şunları kaydetti:

"Sürücü takibi ve güvenli sürüş sistemi, 6 farklı yapay zeka parametresiyle trafik kazalarının asıl sebebi olan sürücülere odaklanarak, trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek durumların tespitlerini yapan bir sistem. Sistemi günümüz araçlarının hemen hepsine entegre edebiliyoruz. Kamera entegrasyon kolaylığına sahip bir sistem. Kamera üzerinden aldığımız verileri yapay zeka yazılımlarıyla analiz ediyoruz ve olası bir durumda sürücülerimize uyarı veriyoruz. Bunun dışında arka planda bildirim altyapımız var. Yani aracın yetkilisi, yetkili mercileri nerelerse oralara bildirim sağlayabiliyoruz ve detaylı güvenli sürüş analiz raporu üretebiliyoruz."

SİSTEM SÜRÜCÜLERİN HAREKETLERİNİ TAKİP EDİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerinin, trafik kazalarının yüzde 91'inin sürücü hatalarından kaynaklandığını ortaya koyduğunu aktaran Ünlühisarcıklı, şu bilgileri verdi:

"Sürücülerin bir anlık hatası, dalgınlığı, kendisinin, ailesinin, taşıdığı onlarca yolcunun hayatına mal olabiliyor. Bunun için hedefimiz, sürücüler. Direkt olarak sürücüye ve sürücünün hareketlerine bakıyoruz. Sürücünün gözü açık mı kapalı mı, göz kırpma sıklığı nedir, diğer taraftan kafa pozuna bakıyoruz. Sürücünün kafası sağa mı bakıyor, sola mı bakıyor, kafası yolda mı değil mi, esneme sıklık analizleri yapıyoruz. Ne sıklıkla bu kişi esniyor, direkt göz bebeğine odaklanarak bakış açısı çıkarımı yapıyoruz. Bütün bu sistemler aslında bir yüz tanıma sistemiyle beraber çalışıyor. Sürücünün kimlik tespitini aldıktan sonra bütün bu parametrelerimizi ardı ardına çalıştırıyoruz."

Sistem sayesinde güvenli sürüş raporu ve araçların verilerini de alabildiklerini vurgulayan Ünlühisarcıklı, anlık uyarı sistemiyle sürücünün daha dikkatli olmasına olanak sunduklarını ifade etti.

TEKNOFEST'te 2020'de projeyi sunduklarını anlatan Ünlühisarcıklı, farklı firmalarla temas halinde olduklarını, tamamen yapay zeka altyapısına sahip yerli yazılımlı sürücü takibi ve güvenli sürüş sisteminin yakında araçlarda kullanıma sunacaklarını sözlerine ekledi.

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