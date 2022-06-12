Kayserili üretici vatandaşlara çileği dalından yeme imkanı sunuyor

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de eşiyle çilek üretimi yapan Tuğba Ayvaz'ın tarlasında düzenlediği çilek toplama günleri, vatandaşlara meyveyi dalından yeme imkanı sunuyor.

Ayvaz, Altınoluk Mahallesi'ndeki 10 dönüm tarlada 2019 yılından bu yana çilek üretiyor.

Yükseltilmiş yataklarda damla sulamayla yetiştirilen çilekler ile çilek fidesi satan Ayvaz, haftanın belirli günlerinde tarlasını vatandaşlara açıyor.

Hasır sepetlerle tarlaya gelenler topladıkları çileklerin hem tadına bakıyor hem de ücretini ödeyerek evlerine götürüyor.

Ayvaz, AA muhabirine, çilek tarlasının Erciyes Dağı ve Yılanlı Dağı manzaralı konumda yer aldığını söyledi.

- "Bahçe özlemini gidermiş oluyorlar"

Meyvenin olgunlaşma dönemine göre çilek toplama günleri düzenlediklerini ifade eden Ayvaz, bunu sosyal medyadan paylaştıktan sonra bilgi sahibi olan vatandaşların sabah saatlerinden itibaren tarlaya geldiğini belirtti.

Gelenlerin büyük çoğunluğunun çocuklu aileler olduğunu dile getiren Ayvaz, "Burada ailece çilek toplayabiliyorlar. Ayrıca çilekten yaptığımız dondurmalarımız var, gıda boyası ve renklendirici kullanmıyoruz, kendi meyve özümüzü kullanıyoruz. Burada oturma yerlerimiz var, oturup dinleniyorlar, çay, kahve, dondurma servis ediyoruz. Topladıkları ürünleri tartıyoruz, giderken ödeme yapıyorlar. Gelenler çok memnun. Ailece vakit geçirmiş oluyorlar. Çoğu insanın bahçesi yok, buraya gelip bahçe özlemini de gidermiş oluyorlar." diye konuştu.

Ayvaz, tarlasında ilaç kullanmadığını, güvercin gübresinden hazırladığı karışımla çilek yetiştirdiğini aktardı.

- "Hem topluyoruz hem yiyoruz"

İki kızı ve eşiyle tarlaya gelen Tuğba Ağca da çilek toplama gününü sosyal medyadan gördüğünü belirtti.

Ortamı çok beğendiklerini ifade eden Ağca, "Her yer mis gibi çilek. Çocuklarımızla gelmek de güzel bir etkinlik oldu. Hem topluyoruz hem yiyoruz. Herkese tavsiye ederiz." dedi.

Selahaddin Ağca ise kızlarının çileği çok sevdiğini, dalından yemeleri için tarlaya geldiklerini aktardı.

Ağca, "Gayet güzel bir uygulama, güzel bir düşünce. Çok mutlu olduk. İstediğin gibi yiyebiliyorsun, toplayabiliyorsun." ifadelerini kullandı.

Ayşe İğdirli de tarlaya çilek toplamak için daha önce de geldiğini anlatarak, bugün de komşularıyla burada bulunduğunu, ihtiyaçları kadar çilek topladıklarını söyledi.

