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Kayseri'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli

10.02.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Yahyalı ve Hacılar ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

İncesu ilçesinde de taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime ara verildi.

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