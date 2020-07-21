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Kayseri’nin BAL’da 3 temsilcisi olacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.07.2020 15:15 | Son Güncelleme

Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri’nin BAL’da 3 takımla temsil edilmesi için çaba sarf ettiğini söyledi.Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, Cuma günü Ankara’da gerçekleştirilecek toplantı sonrasında Bölgesel Amatör Lig (BAL) ile ilgili kararlar alınacağını ve bunun da kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.Musa Soykarcı, "Kayseri’yi Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor temsil ediyor.

Kayseri’nin BAL’da 3 temsilcisi olacak

Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri’nin BAL’da 3 takımla temsil edilmesi için çaba sarf ettiğini söyledi.
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, Cuma günü Ankara’da gerçekleştirilecek toplantı sonrasında Bölgesel Amatör Lig (BAL) ile ilgili kararlar alınacağını ve bunun da kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.
Musa Soykarcı, "Kayseri’yi Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor temsil ediyor. Burada Kayseri’yi üçüncü bir takım daha temsil etmesi adına çabalarım var. Bu karar alınırsa ki, alınması büyük ihtimal Süper Amatör Küme lideri Develispor, önümüzdeki sezon BAL’da mücadele edecek. 20 takımlı olmasını planladığımız Süper Amatör Küme için de alt ligden Tomarza Belediyespor’u almayı planlıyoruz" dedi.

Kayseri’nin BAL’da 3 temsilcisi olacak

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