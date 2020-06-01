YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'nin Develi ilçesinde 25 ev karantinaya alındı

Kayseri'nin Develi ilçesinde 25 ev karantinaya alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.06.2020 17:24 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Develi ilçesinde 25 ev karantinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 25 ev karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı mahallelerde yapılan sağlık taramasında bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı ve test sonuçları pozitif çıkan kişiler Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.

Bu kişilerle temaslı oldukları belirlenen 9 mahalledeki 25 ev ve bu evlerde yaşayan 90 kişi için ise karantina uygulaması başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar 'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Posof’ta bahar bir başka güzel

Posof’ta bahar bir başka güzel

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:21
Sabah
05:08
Öğle
12:41
İkindi
16:35
Akşam
20:04
Yatsı
21:43

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umut Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hızır Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mustafa Palancıoğlu: “Salgından dolayı Melikgazi’nin herhangi bir işi aksamadı, aksamayacak”

Mustafa Palancıoğlu: “Salgından dolayı Melikgazi’nin herhangi bir işi aksamadı, aksamayacak”

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Traktörle kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Traktörle kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.