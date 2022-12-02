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Kayseri’nin ilk ve tek ragbi takımı, ilçe protokolü ile bir araya geldi

02.12.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin ilk ve tek RAGBİ takımı olan Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Develi Belediyesi Ragbi Takımı, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve Develi Kaymakamı Mehmet Tunç’la birlikte kaymakamlık toplantı salonunda bir araya geldi.

Kayseri’nin ilk ve tek ragbi takımı, ilçe protokolü ile bir araya geldi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, okul müdürü Ünal Türkoğlu ve Beden Eğitimi Öğretmeni milli takım antrenörü Selçuk Cömert’in de katıldığı toplantıda Develi’de ragbinin gelişimi için yapılan çalışmalar ve diğer branşlarda daha aktif olmak için neler yapılabileceği görüşüldü.

Develi’nin sporda marka bir değer olması için Develi Belediyesinin sporla ilgili her türlü yatırım ve desteğe özenle devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bunun bir sonucu olarak Arif Arslan isimli sporcumuzun Ragbi Milli Takım kadrosuna alınması ve Türkiye Şampiyonasını 5. Sırada tamamlaması bizleri çok mutlu etti.

Gençlerimizi spora kanalize etmek ve onları milli takımlara seçilme başarısı göstermeleri için her türlü desteğe hazırız” dedi.
Develi’nin spordaki başarısından dolayı Başkan Mehmet Cabbar’a tebrik ve teşekkürlerini ileten Kaymakam Mehmet Tunç, Nisan ayında Kastamonu’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda Develi Belediyesi Ragbi Takımı’na başarılar diledi.

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