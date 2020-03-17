YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'nin "kır navruzu" çiçek açtı

Kayseri'nin "kır navruzu" çiçek açtı

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

Kayseri'nin "kır navruzu" çiçek açtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de endemik bitki "kır navruzu" (Iris farashae) çiçek açtı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada sadece Kayseri'de yetişen ve türü tehdit altında olan kır navruzu, bu yılın ilk görüntülerini verdi.

Nokta endemiği olan, dünyada sadece bir bölgede bulunan kır navruzunun tek yayılış alanı Kayseri'de, ilkbaharın gelmesiyle yeni filizler belirmeye başladı.

Kır navruzu için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 2019 yılında çalıştay düzenlenmiş, "Kır Navruzu Tür Eylem Planı"nda sorumlu kurumların ayıracağı kaynak miktarı, iş birliği, hangi işlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı tanımlanmıştı.

2020-2024 yıllarını kapsayan tür eylem planı ile türü tehdit eden unsurlar belirlenmiş olup bu kapsamda gerekli önlemler alınacak, okullarda konu ile ilgili eğitim verilecek, türün korunması ve çoğalması için tohum toplaması yapılarak izlenmesi sağlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
Anahtar Kelimeler:
çiçek açtı Kayseri Kır Navruzu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

Edremit Belediyesi’nde korona virüsle mücadele toplantısı

Korona virüs işlerini arttırdı

Korona virüs işlerini arttırdı

Kaymakam Çorumluoğlu: “Hastanelerimizde korona virüs şüphesiyle kimse yok”

Kaymakam Çorumluoğlu: “Hastanelerimizde korona virüs şüphesiyle kimse yok”

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak"

Kayseri Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:39
Öğle
12:51
İkindi
16:14
Akşam
18:54
Yatsı
20:10

Kayseri Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Doğuştan Sol Kolu Olmayan Ayşe Su Bebek, Yardım Bekliyor

Doğuştan Sol Kolu Olmayan Ayşe Su Bebek, Yardım Bekliyor

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.