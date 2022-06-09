Kayseri'nin "ulu çınarları" seslendirdikleri türkülerle hem eğlendi hem eğlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri, kent meydanında konser verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi Kayseri Kalesi önünde bir araya gelen yaşlılar, Türk halk müziği sanatçısı Namık Kemal Bilgin eşliğinde yöresel türküleri seslendirdi. Vatandaşlar da alkışla konsere eşlik etti.

Etkinlikte, merkezin sakinleri ve meydandaki gençler müzik eşliğinde oynayıp eğlendi.

