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Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.02.2019 22:29 | Son Güncelleme

Süper Lig'de arka arkaya aldığı 2 galibiyetle çıkışa geçen Fenerbahçe, 45 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Kayserispor'un bir golü de VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Bu arada Tolgay Arslan maç bitiminde hakem Alper Ulusoy'a söylediği bir söz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Soldado ve Tolgay Arslan''la sarı kart gören Isla, bir sonraki haftada oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe

Süper Lig'de 21. haftanın ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maça iki takım da kontrollü başladı. 15. dakikada Fenerbahçe atağında Ayew'in kafası Kayseri savunmasına çarparak üstten dışarı gitti.

20'de bu kez Mehmet Ekici frikikten kaleyi yokladı ancak Lung gole izin vermedi. İlk yarının son dakikasında Soldado rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren İspanyol golcü, hakem Alper Ulusoy tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

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İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe'de Moses'ın şık pası sonrası Jailson kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak Lung güzel bir kurtarışla topu kornere gönderdi. 62'de Kayserispor Umut Bulut'la topu ağlara gönderdi ancak hakem Alper Ulusoy VAR incelemesi sonrası pozisyonda Kravets'in Serdar Aziz'e faul yaptığına hükmederek golü geçersiz saydı.

Eksik rakibi karşısında gol için bastıran Kayserispor bu amacına 87. dakikada Kravets'in kafasıyla ulaştı ve maçı 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 25'e yükseltirken, 2 haftalık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe ise 23 puanda kaldı.

TOLGAY DA KIZARDI
Bu arada Fenerbahçeli oyuncu Tolgay Arslan, maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına giden tünelde hakem Alper Ulusoy'a söylediği bir söz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Kayserispor soldado Mauricio Isla

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Okuyucu Yorumları 56 yorum
ne freni be ? sanırsın 10 maç seri yaptılardı..tolgaya forma öptürsenize..gevşekler..gördük tolgayınızıda serdarınızıda..alın başınıza çalın...
Feneri resmen doğradılar. Doğruları konuşmak gerek ayıp böyle hakemler evine nasıl ekmek götürüyor
Kayseri Canımsın.
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