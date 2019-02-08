Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe

Süper Lig'de 21. haftanın ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maça iki takım da kontrollü başladı. 15. dakikada Fenerbahçe atağında Ayew'in kafası Kayseri savunmasına çarparak üstten dışarı gitti.

20'de bu kez Mehmet Ekici frikikten kaleyi yokladı ancak Lung gole izin vermedi. İlk yarının son dakikasında Soldado rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren İspanyol golcü, hakem Alper Ulusoy tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

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İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe'de Moses'ın şık pası sonrası Jailson kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak Lung güzel bir kurtarışla topu kornere gönderdi. 62'de Kayserispor Umut Bulut'la topu ağlara gönderdi ancak hakem Alper Ulusoy VAR incelemesi sonrası pozisyonda Kravets'in Serdar Aziz'e faul yaptığına hükmederek golü geçersiz saydı.

Eksik rakibi karşısında gol için bastıran Kayserispor bu amacına 87. dakikada Kravets'in kafasıyla ulaştı ve maçı 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 25'e yükseltirken, 2 haftalık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe ise 23 puanda kaldı.

TOLGAY DA KIZARDI

Bu arada Fenerbahçeli oyuncu Tolgay Arslan, maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına giden tünelde hakem Alper Ulusoy'a söylediği bir söz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

