Kayserispor 2 - 2 Beşiktaş

İkinci yarıya Beşiktaş hızlı başladı. Burak'ın pasında Güven karşı karşıya pozisyonda golü atamadı. 54'te net pozisyonda Karius'u geçemeyen Kravets, 5 dakika sonra Varela'nın ortasında golü atarak durumu 1-1'e getirdi. Deyim yerindeyse rüzgarı arkasına alan Kayserispor, Atiba'dan topu kapan Deniz Türüç'le 62'de bir gol daha bularak 5 dakika içinde 1-0 geride olduğu maçta 2-1 öne geçti.

40'te Umut'un ortasında önce Kravets ıskaladı, ardından Varela istediği vuruşu yapamayınca Karius topu kurtardı. 42. dakikada ise Quaresma'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ljajic'in vuruşu yandan auta gitti ve ilk yarı tek golle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşılaştı. Maça iki takım oldukça atak başladı. 13'te Burak'ın çaprazdan şutunda Lung gole izin vermezken, 23. dakikada Varela kaleciyle karşı karşıya pozisyonuda topu auta attı. Dakikalar 35'i gösterdiğinde Lung, bir kez daha Burak Yılmaz'a geçit vermezken, 3 dakika sonra Atiba golü attı ve Beşiktaş deplasmanda 1-0 öne geçti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 41, Kayserispor ise 32 yaptı.

74'te Şamil Cinaz'ın attığı gol VAR incelemesi sonrası hakem Suat Arslanboğa'nın faul kararıyla iptal edildi. Mücadelenin 90. dakikasında Caner Erkin'in sert ortası kimseye dokunmadan ağlarla buluştu ve Beşiktaş sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 13. dakikada Adriano, ceza alanına girer girmez arka direğe pasını gönderdi. Ortaya koşu yapan Burak Yılmaz'ın altıpas içerisinde kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Lung meşin yuvarlağı kontrol etti. 23. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Lopes'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Varela, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti. 35. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner Erkin'in ortasında arka direkte yükselen Vida kafasıyla topu penaltı noktasına çıkardı. Vida'nın pasında savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa şutunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. 38. dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı kornerde altıpas içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Hutchinson'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1 40. dakikada Umut Bulut'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Kravets'in ıskaladığı pozisyonda topu iyi takip eden Varela'nın arka direkten kaleye gönderdiği şutta kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 42. dakikada sağ kanttan rakiplerini çalımlayarak ceza alınan giren Quaresma'nın pasında altıpas içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ljajic'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR 53. dakikada Şamil Çinaz, kendi yarı alanının ortasından gönderdiği pasla savunmanın arkasına koşu yapan Kravets'i topla buluşturdu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kravets'in uygun pozisyonda şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 57. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanttan gelişen Kayserispor atağında, Varela'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Kravets'in kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağlarla buluştu: 1-1. 62. dakikada Kayserispor öne geçti. Kendi yarı alanından topu çıkarmaya çalışan Hutchinson'a baskı yaparak topu kapan Deniz Türüç, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Deniz'in birkaç metre topu sürdükten sonra kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelerle buluştu: 2-1. 79. dakikada sağ taraftan Lopes'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Kravets topu kafasıyla arkaya aşırdı. Penaltı noktası üzerinde top önünde kalan Şamil Çinaz'ın şutunda, sağ direk dibine yönelen meşin yuvarlağı kaleci Karius uzanarak kontrol etti. 90. dakikada rakip yarı alanı sol taç çizgisi önünde kazanılan serbest vuruşu Caner Erkin ile Quaresma paslaşarak kullandı. Quaresma aldığı pası koşu yapan Caner'in önüne bıraktı. Caner Erkin'in sol çaprazdan altıpasa doğru orta-şut karışımı gönderdiği topa kimse müdahale edemedi ve meşin yuvarlak sekerek uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-2.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 4 değişikliğe gitti. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Güneş, geçen hafta ligde 3-3 sona eren Fenerbahçe maçına göre kadroda dört değişiklik yaptı.

Sakatlıkları bulunan Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül ile bu maçta yedek soyunan Jeremain Lens ve Isimat-Mirin'in yerine, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic ve Caner Erkin ilk 11'de şans buldu. Siyah-beyazlı takım maça, Karius, Adriano, Vida, Medel, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz 11'iyle çıktı. Sarı kart cezası biten Adem Ljajic, bir maç aradan sonra İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında 11'deki yerini aldı.

HİKMET KARAMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da ligin 23. haftasında 1-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Karaman, Atila Turan'ın yerine savunmada Kana Bıyık'a, annesinin rahatsızlığı dolayısıyla Hollanda'ya giden Chery'nin yerine ise Varela'ya forma verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana Bıyık, Şamil Çinaz, Mensah, Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut, Kravets 11'iyle sahada yer aldı.

Öte yandan, Kayserispor taraftarları, Beşiktaş maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Beşiktaş taraftarları da takımlarını destekledi.

