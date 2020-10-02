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Kayserispor 4 eksikle gitti

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.10.2020 09:00 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı için karayolu ile Ankara’ya gitti.

Kayserispor 4 eksikle gitti

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı için karayolu ile Ankara’ya gitti. Sarı Kırmızılı takımda 4 eksik var.
Süper Lig’in 4.haftasında başkentte MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, puan veya puanlar almak amacında. Son 2 haftayı mağlubiyetle noktalayan sarı kırmızılı takım, 4 eksiğiyle Ankara’ya gitti. Hes Kablo Kayserispor’da sakatlıkları devam eden Harrison Manzala, Daniel Avramovski, İlhan Depe ve sakatlığı nükseden Pedro Henrique Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.
Hes Kablo Kayserispor’un rakibine karşı sahaya Silviu Lung, Miguel Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Yasir Subaşı, Gustavo, Attamah, Aaron Lennon, Hasan Hüseyin, İlhan Parlak ve Wilfried Kanga onbiri ile çıkması bekleniyor

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