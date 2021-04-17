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Kayserispor 6 maçtır kazanamıyor

17.04.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçını kazanamadı.

Kayserispor 6 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçlara imza atamayan Hes Kablo Kayserispor, oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı. 6 maçta 3 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 3 beraberlik alarak 3 puan çıkardı.

Sahasında Galatasaray, Karagümrük ve Antalyaspor maçlarını kaybeden sarı- kırmızılılar, Göztepe, Trabzonspor ve Konyaspor ile oynadığı maçlarda beraberlikler aldı.

6 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar 34 puanda kaldı. Kayserispor son 6 maçında 2 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü.

Kayserispor'un oynadığı son 6 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

30.Hafta Kayserispor-Galatasaray 0-3
31.Hafta Karagümrük-Kayserispor 3-0
32.Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1
33.Hafta Trabzonspor-Kayserispor 1-1
34.Hafta Kayserispor-Antalyaspor 0-1
35.Hafta Konyaspor-Kayserispor 0-0

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor
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