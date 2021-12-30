Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

Bu tür maçlarda takımda fazla forma şansı bulamayan genç oyuncuları oynatma fırsatı yakaladıklarını ifade eden Karaman, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'in ilk yarısını bitirdiklerini, şimdi de kupada tur atlayarak son 16'ya kaldıklarını belirtti.

Ligin ikinci yarısına Altay maçıyla başlayacaklarını dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Bu arada yılbaşı, tatil, bazı oyuncuların da dini bayramları, önemli günleri var. Bizden izin istendi. Brezilya, Kamerun, Gana'ya gidecek oyuncularımız var. Thiam, Afrika Kupası'na gitti. Ara transfer, ayın 12'sinde başlıyor. İkinci yarı ilk lig maçımıza ise ayın 9'unda başlayacağız. Her şey bitti, düşünceler başka yerlere yoğunlaştı. İkinci yarı lige sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kulübümüzün başarılı çıkması gerekiyor. Başkan Berna Hanım ve yönetim kurulunu da önemli günler bekliyor. Bir taraftan transfer görüşmeleri, bir taraftan ekonomi, yeni yapılanma, bunlar zor işler. Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz."

Genç oyunculara değinen Karaman, 19 yıl önce takıma geldiğinde de Kayserili çocuklara formayı kendisinin verdiğini anlattı.

Karaman, takımdan ayrılıp tekrar döndüğünde ise 4-5 kişinin bulunduğunu belirterek, "Bunların ailelerine çok kızıyorum. Çocuklara bu kadar müdahale olur mu? Bakın Emre ile Doğan transfer oldu. Bırakın çocukları, bu kadar baskı altına almayın. Ne oynayacaklarını şaşırıyorlar. Aileler lütfen genç oyunculardan uzak dursun. Uzak durmazlarsa hepsini tekrar geri göndereceğim." diye konuştu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldıkları için mutlu olduklarını kaydederek, oyuncularını tebrik etti.

