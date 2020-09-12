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Kayserispor 8 futbolcuya lisans çıkaramadı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 12.09.2020 17:30 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, yeni transferlerine lisans çıkaramadı.

Kayserispor 8 futbolcuya lisans çıkaramadı

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunun ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, 8 yeni transferinin lisans işlemlerini tamamlayamadı. Hollanda’nın Feyenoord kulübüne Bilal Başacıkoğlu’nun transferinden ötürü ödenmesi gereken bonservis ücretini zamanında ödemeyen Kayseri ekibine transfer yasağı geldi. Dün Feyenoord kulübüne ödenmesi gereken 600 bin Euro’luk rakamı zamanında gönderemeyen sarı-kırmızılı kulübe, FIFA ve TFF üzerinden transfer yasağı geldi.

Sarı-kırmızılı takımda Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin Lennon ilk haftada kulüp ihmalkarlığından ötürü forma giyemeyecek. (İHA)

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