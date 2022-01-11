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Kayserispor, Adana Demirspor maçına odaklandı

11.01.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Hikmet Karaman: "Bu hafta önemli bir deplasmana gideceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Sakat oyuncularımız tedavi altında. Çalışmak, gelişmek ve eksiklerimizi gidermemiz lazım"

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kulüp tesislerinde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, son haftalarda yükselen bir grafiklerinin olduğunu belirtti.

Adana Demirspor karşısında bazı oyuncularının olmayacağına dikkati çeken Karaman, "Altay karşısında önemli 3 puan aldık. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu hafta önemli bir deplasmana gideceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Sakat oyuncularımız tedavi altında. Çalışmak, gelişmek ve eksiklerimizi gidermemiz lazım. Bu uğurda da hepimizin fedakar olması gerekiyor. Hem kupa hem de bir lig maratonu bizi bekliyor. Bu maratona da en iyi şekilde hazırlanmalıyız." diye konuştu.

- Mustafa Pektemek: "Eşik atlama maçı olacak"

Golcü oyuncu Mustafa Pektemek de Kayserispor'un son haftalarda iyi bir performans sergilediğini dile getirdi.

İyi oyunu Adana Demirspor karşısında da devam ettirmek istediğini vurgulayan Pektemek, şunları kaydetti:

"Sivas galibiyetinden sonra Altay'dan alınan 3 puan daha anlamlı hale geldi. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu maçlar bizim ligdeki konumumuzu belirleyecek. Her zaman yukarıya oynama hedefimiz var. Adana Demirspor maçı bizim için eşik atlama maçı olacak. Zor bir deplasman bunu biliyoruz ama biz de son haftalarda güzel galibiyetler alıyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz."

- Antrenman

Teknik direktör Karaman yönetiminde kulüp tesislerden gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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