Kayserispor, Ali Karimi ile anlaştı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, İranlı futbolcu Ali Karimi'nin transferini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan sezon Katar SC forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Karimi ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından da Karimi'nin kulüp tesislerindeki görüntüleri yayımlandı.



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