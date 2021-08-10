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Kayserispor, Ali Karimi ile anlaştı

10.08.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor, Ali Karimi ile anlaştı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, İranlı futbolcu Ali Karimi'nin transferini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan sezon Katar SC forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Karimi ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından da Karimi'nin kulüp tesislerindeki görüntüleri yayımlandı.

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