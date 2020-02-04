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Kayserispor, Aymen Abdennour'un sözleşmesini dondurdu

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 04.02.2020 09:48 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Aymen Abdennour'un sözleşmesini dondurdu. Sarı Kırmızılı takımda 14 yabancı oyuncu kaldı.

Kayserispor, Aymen Abdennour'un sözleşmesini dondurdu

Süper Lig'in ikinci yarısında başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren Hes Kablo Kayserispor, yabancı oyuncusu Aymen Abdennour'un sözleşmesini dondurdu.

Kayserispor kulübü, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi teklife olumsuz yanıt vermesi üzerine TFF'ye başvurdu. Sezon başında transfer edilen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan defans oyuncusunun sözleşmesi askıya alındı.

Aymen'in sözleşmesinin askıya alınması sonrasında Hes Kablo Kayserispor kadrosunda 14 yabancı oyuncu kaldı. Sarı Kırmızılı takımın 2019-2020 sezonu ikinci yarısında kadrosunda bulunduracağı yabancı oyuncular şunlar: Anthony Uzodimma, Artem Kravets, Ben Rienstra, Bernard Mensah, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Dja Djedje, Gustavo Campanharo, Mario Situm, Miguel Lopes, Muris Mesanovic, Pedro Henrique, Silviu Lung ve Zoran Kvrzic.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Aymen Abdennour

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kume dusmek mustehaktir boyle takimlara, milyonlari bosa harciyolar. sezon basi gelen adamin sozlesmesimi dondurulur, almayin ozaman
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