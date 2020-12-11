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Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz:

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.12.2020 10:10 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, camianın tek yürek olması adına önemli adımlar atıldığını söyledi.Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor’da kulübün maddi ve manevi olarak başarılı noktalara gelebilmesi için çaba sarf ediliyor.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz:

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, camianın tek yürek olması adına önemli adımlar atıldığını söyledi.
Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor’da kulübün maddi ve manevi olarak başarılı noktalara gelebilmesi için çaba sarf ediliyor. Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulüp başkanı Berna Gözbaşı’nın önderliğinde önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Pandemi sürecinde Hes Kablo Kayserispor kulübü olarak, şehrin önde gelen işadamlarını, sanayicilerini ve kulübün eski yöneticilerini ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Kayserispor yöneticileri olarak, Kayseri’miz ve Kayserispor’umuz için önem arzeden kişi ve kuruluşları ziyaret ediyoruz. Kayserispor adına atılan bu adım ile hem gönülleri okşuyoruz hem de Vefa Destek Paketi ile kulübümüze çam sakızı çoban armağanı bir destek alıyoruz. Bu noktada bize destek veren onlarca değerli işadamına ve kuruluşa teşekkür ederim" dedi.
Hes Kablo Kayserispor kulübünün çok daha iyi noktalara gelmesi adına çaba sarf ettiklerinin altını çizen Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Şehir ile bütünleşip, Kayseri halkı ile tek yürek olup Kayserisporumuzu layık olduğunu noktalara getirmek istiyoruz. İnşallah bunu da el birliği ile başaracağız" diye konuştu.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz:

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