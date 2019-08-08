Kayserispor, Ben Rienstra transferini açıkladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni transferi ile resmi sözleşme imzaladı. Dün sabah saatlerinde Kayseri'ye gelen ve yapılan son görüşmenin ardından bugün sabah sağlık kontrolünden geçen Riensta kendisini 2 yıllığına sarı-kırmızılı yapan sözleşmeye imza atı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Kayserisporumuz Hollanda’nın SC Heerenveen takımı kaptanı Ben Rienstra ile Başkan Vekilimiz Serdar Maraşlı ve Genel Sekreterimiz Fatih Çağlar Öcal’ın da katılımlarıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
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