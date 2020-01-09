Kayserispor'da 3 transfer birden!

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 3 futbolcuyla anlaşmaya vardı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayseri ekibi, verdiği asker selamından sonra Alman takımı St. Pauli'nin sözleşmesini feshettiği Türk futbolcu Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme imzaladı.
Hırvatistanın Rijeka kulübünde forma giyen Zoran Kvrzic ile 2,5 yıllık anlaşmaya varan Kayserispor ayrıca Çekya 1. Lig takımlarından Mlada Boleslav'da forma giyen Bosna Hersekli forvet Muris Mesanovic ile de 6 aylık sözleşme imzaladı.
Öte yandan 3 futbolcunun da takımın Antalya'daki kampına katıldıkları da öğrenildi.
Rizespor'dan transfer açıklaması! F.bahçe...
Ali Koç'tan her 27 günde 1 imza!
Bavulunu topladı! Ülkesine döndü...
Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama!
Beşiktaş flaş sakatlık açıklaması! Adem Ljajic...
Beşiktaş'a Şenol Güneş sürprizi
Uğurcan Çakır'dan flaş transfer açıklaması
Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı
Efsane futbolcunun eşi sosyal medyayı salladı
Valencia'yı deviren Real Madrid finalde!
Mert Çetin sayesinde kayıp çocuk bulundu
Hikmet Çiftçi Kaiserslautern'de!
Trabzonspor'dan "10 nurama" transfer
Transfer resmen açıklandı! İmzayı attı
Kovacevic ayağından silahla vuruldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum