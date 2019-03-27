Kayserispor'da Bilal Başacıkoğlu gelecekten umutlu

Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunu yaşayan İstikbal Mobilya Kayserispor'un futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, geleceğe umutla bakıyor. Uzun süredir sakat olduğu için forma giyemeyen Bilal, doğum gününde kendisine gösterilen ilgiye sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.
Bilal Başacıkoğlu, "23. yaşımı daha farklı daha coşkulu kapatmak isterdim. Yeni yaşımda öncelikle sağlığıma kavuşup sahada elimden gelenin en iyisini vermek için sabırsızlanıyorum. Benim için bu özel günü unutmayıp güzel dileklerini ileten, mesajlarını yanıtladığım yanıtlayamadığım herkese teşekkür ediyorum, inşallah çok iyi geri döneceğim" cümleleri kurdu.
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