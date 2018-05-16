Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi

Kayserispor'da yönetim, Sumudica ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Yerli teknik direktörle anlaşma kararı alan idareciler, Ertuğrul Sağlam ile yapılan görüşmede anlaşma sağladı.
Ertuğrul Sağlam ile 3 yıllık sözleşme yapıldığı ve 18.30'da basın toplantısıyla resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
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