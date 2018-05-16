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Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 16.05.2018 16:51 | Son Güncelleme

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Ertuğrul Sağlam'ın saat 18:30'da Kayseri'ye geleceği belirtildi.

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi

Kayserispor'da yönetim, Sumudica ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Yerli teknik direktörle anlaşma kararı alan idareciler, Ertuğrul Sağlam ile yapılan görüşmede anlaşma sağladı.

Ertuğrul Sağlam ile 3 yıllık sözleşme yapıldığı ve 18.30'da basın toplantısıyla resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

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ertuğrul sağlam Kayserispor

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