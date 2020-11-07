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Kayserispor'da hedef 3 puan

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 07.11.2020 09:30 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor sahasında oynayacağı Hatayspor maçını kazanmak arzusunda.

Kayserispor'da hedef 3 puan

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Hatayspor maçından galibiyet hedefliyor. Rizespor yenilgisi sonrasında Teknik Direktör Bayram Bektaş ile yolunu ayıran ve yeni hoca arayışında olan sarı kırmızılılar, yardımcı antrenörler nezaretinde çıkacağı Hatayspor maçını kazanıp moral bulmak istiyor.

Hes Kablo Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, yarın kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabakadan 3 puanla ayrılmayı umut ettiklerini söyleyerek, "Son haftalarda iyi sonuçlar alamadık. Ancak Rize deplasmanında sergilenen futbol bizleri umutlandırdı. Yarınki maçta takımımızın iyi bir futbol oynayıp bu kez 3 puanı alacağını umut ediyoruz ve buna inanıyoruz. Takımımıza güvenimiz sonsuz" dedi.

Hes Kablo Kayserispor, bugün gerçekleştireceği son çalışma sonrasında tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye çekilecek.

(İHA)

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