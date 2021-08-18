Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi başladı

Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Kayserispor'un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni hocamızın tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

HİKMET KARAMAN: KAYSERİ BİZİM ŞEHRİMİZ

Karaman, Kayseri Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Karaman, ligin daha yeni başladığını ve Kayserispor'un cuma günü oynayacağı Adana Demirspor maçının çok önemli olduğunu söyledi.

Maça çok az bir zaman kaldığını anımsatan Karaman, "Bir an önce takımla çalışmalara başlayıp, bu zor maç için çözümlememizi yapmamız lazım. Kayseri bizim şehrimiz. Bu yüzden el ele verip başarılı bir grafik çizmemiz gerekiyor." dedi.

Karaman, futbolda skorun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Futbolda skor iyi olmayınca hepimiz değişiriz. Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamıyorsunuz. Biz yıllarca ligin son haftalarında alt sıralardaki takımlara gittik. Bu takımlarla mücadele etmek kolay olmuyor. Zaman zaman başarılı oluyorsunuz, bazen de olamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR TARAFTARINDAN 'KARAMAN' AYAKLANMASI!

Teknik Direktörlük için Hikmet Karaman'ın Kayserispor ile anılmasıyla beraber taraftarlar ayaklandı. İsyan bayrağı açan taraftarlar Twitter'da açtığı 'hikmetkaramanistemiyoruz' hashtag'i Türkiye gündemine girdi. Binlerce olumsuz yorumun yapıldığı Karaman için yönetim ve taraftar ikiye bölündü.

Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışına giren kulüpte, Hikmet Karaman ismi ön plana çıktı. Bunun üzerine sosyal medya platformu Twitter'da 'hikmetkaramanistemiyoruz' hashtag'i açan taraftarlar, kısa süre içerisinde Türkiye gündemine girdi.

Hikmet Karaman'ın teknik direktörlük kariyeri;

Kayserispor, 3

Ankaragücü, 4

Yeni Malatyaspor

Alanyaspor

Çaykur Rizespor, 2

Erciyesspor

Bursaspor

Gaziantepspor

Manisaspor

Antalyaspor

Ankaraspor

Malatyaspor

Adanaspor

Erzurumspor

Zeytinburnuspor

Kocaelispor, 2

