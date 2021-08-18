Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi başladı

Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Kayserispor'un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni hocamızın tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Karaman, Kayseri Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Karaman, ligin daha yeni başladığını ve Kayserispor'un cuma günü oynayacağı Adana Demirspor maçının çok önemli olduğunu söyledi.
Maça çok az bir zaman kaldığını anımsatan Karaman, "Bir an önce takımla çalışmalara başlayıp, bu zor maç için çözümlememizi yapmamız lazım. Kayseri bizim şehrimiz. Bu yüzden el ele verip başarılı bir grafik çizmemiz gerekiyor." dedi.
Karaman, futbolda skorun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Futbolda skor iyi olmayınca hepimiz değişiriz. Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamıyorsunuz. Biz yıllarca ligin son haftalarında alt sıralardaki takımlara gittik. Bu takımlarla mücadele etmek kolay olmuyor. Zaman zaman başarılı oluyorsunuz, bazen de olamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Teknik Direktörlük için Hikmet Karaman'ın Kayserispor ile anılmasıyla beraber taraftarlar ayaklandı. İsyan bayrağı açan taraftarlar Twitter'da açtığı 'hikmetkaramanistemiyoruz' hashtag'i Türkiye gündemine girdi. Binlerce olumsuz yorumun yapıldığı Karaman için yönetim ve taraftar ikiye bölündü.
Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışına giren kulüpte, Hikmet Karaman ismi ön plana çıktı. Bunun üzerine sosyal medya platformu Twitter'da 'hikmetkaramanistemiyoruz' hashtag'i açan taraftarlar, kısa süre içerisinde Türkiye gündemine girdi.
Hikmet Karaman'ın teknik direktörlük kariyeri;
Kayserispor, 3
Ankaragücü, 4
Yeni Malatyaspor
Alanyaspor
Çaykur Rizespor, 2
Erciyesspor
Bursaspor
Gaziantepspor
Manisaspor
Antalyaspor
Ankaraspor
Malatyaspor
Adanaspor
Erzurumspor
Zeytinburnuspor
Kocaelispor, 2
Okuyucu Yorumları 0 yorum