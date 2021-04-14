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Kayserispor'da İlhan Parlak şoku

14.04.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor’un forvet futbolcusu İlhan Parlak'ın sakatlığı ile ilgili son durum açıklandı. İlhan Parlak, Konyaspor maçında olmayacak.

Kayserispor'da İlhan Parlak şoku

Kayserispor’a İlhan Parlak’tan kötü haber geldi. Ligin 34.haftasında Kayseri’de oynanan Antalyaspor maçının başlamasına kısa bir süre kala ısınma hareketleri yaparken sakatlanarak maç kadrosundan çıkartılan İlhan Parlak'ın MR’i çekildi.

Yapılan tetkikler sonrasında sağ alt baldır kasığında 1.derece yaralanma ve ödem tespit edilen İlhan Parlak, Cuma günü oynanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "11 Mart 2021 tarihinde oynanan Antalyaspor maçı ısınmaları sırasında sağ alt baldırında ağrı hissederek maç kadrosundan çıkartılan oyuncumuz İlhan Parlak’ın çekilen MR sonucunda alt baldır kasında (soleus) 1.derece yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Kayserispor
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