Kayserispor'da Kana Bıyık kadro dışı bırakıldı

Kayserispor'da savunma oyuncusu Kana Bıyık'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Kamerunlu savunma oyuncusu Kana Bıyık, disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki maçta MKE Ankaragücü karşısında kırmızı kart gören Kana Bıyık'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımı profesyonel oyuncularımızdan Kana Bıyık antrenmanlarda, müsabakalarda ve teknik heyetimizin belirlediği takım organizasyonlarında gösterdiği disiplinsiz davranışlar sebebiyle teknik heyetimizin raporu doğrultusunda, yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştır."
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