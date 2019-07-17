SPOR

Kayserispor'da kombine bilet fiyatları açıklandı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 17.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2019-2020 futbol sezonu kombine satışlarına yarın başlanacak. Kombine biletleri 75 ile 500 TL arasında satışa sunulacak.

Kayserispor'da kombine bilet fiyatları açıklandı

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor'da 2019-2020 kombine biletleri yarından itibaren satışa sunulacak. Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kuzey Alt Tribünü 75 TL, Kuzey Üst Tribünü 100 TL, Güney Alt Tribünü (A-B-C-D-E) Blokları 100 TL, Doğu Alt Tribünü (A-G) Blokları 200 TL, Doğu Alt (B-F) tribünü 250 TL, Doğu Alt (C-E) tribünü 300 TL, Doğu üst tribünü 200 TL, Batı Alt tribünü (B-F) Blokları 300 TL, Batı Alt balkon (B-F) blokları 500 TL olarak Kayserispor buluşma noktasındaki pasolig satış noktasında ve Kayseri Form Avm'de bulunan Kayserispor Lisanslı Ürün Mağazasında, satışa sunulacak."(DHA)


PARTNERKimse ne olduğunu tahmin edemiyor!Kimse ne olduğunu tahmin edemiyor!
Deniz Türüç güç depoluyorDeniz Türüç güç depoluyor
'Kitap yazdığım zaman yer yerinden oynar''Kitap yazdığım zaman yer yerinden oynar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor kombine

En Çok Okunan Haberler

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Galatasaray'da flaş transfer

Galatasaray'da flaş transfer

Beşiktaş transferi bitiriyor

Beşiktaş transferi bitiriyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kayseri, G.Saraylı ismi kaptı

Kayseri, G.Saraylı ismi kaptı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Alper Potuk'a sürpriz talip

Alper Potuk'a sürpriz talip

Mensah ve Deniz Türüç için resmi teklif yok

Mensah ve Deniz Türüç için resmi teklif yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayserispor'da kombine bilet fiyatları açıklandı

Kayserispor'da kombine bilet fiyatları açıklandı

Deniz Türüç, Avusturya kampında güç depoluyor

Deniz Türüç güç depoluyor

Hikmet Karaman: Kitap yazdığım zaman yer yerinden oynar

'Kitap yazdığım zaman yer yerinden oynar'

Kayserispor'a Eray ve Artem'den kötü haber

Kayserispor'a kötü haber

Kayserispor'da Eray İşcan ve Artem Kravets şoku

Yeni transfer sakatlandı! 6 ay yok

Kayserispor'da Kravets ve Eray İşcan sakatlandı

Kayseri'de sakatlık şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.