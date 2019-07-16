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Kayserispor'da Kravets ve Eray İşcan sakatlandı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 16.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Kayseri'deki son idmanında üzücü bir sakatlık yaşandı. Birbirleriyle çarpışan ikiliden Artem Kravets, omzundan sakatlanıp MR çekimi için hastaneye gönderilirken, Eray İşcan ise sahayı sedyeyle terk etti.

Kayserispor'da Kravets ve Eray İşcan sakatlandı

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk etap kamp çalışmalarını Kayseri'de gerçekleştiren İstikbal Mobilya Kayserispor'un çift kale maçında yeni transfer kaleci Eray İşcan ile forvet futbolcusu Artem Kravets sakatlandı.

Kadir Has Tesisleri'nde kampın son çalışmasını gerçekleştiren sarı kırmızılı takımda oynanan çift kale maçında kaleci Eray ile forvet futbolcusu Artem Kravets çarpıştı.

Artem Kravets, omzuna buz tedavisini uygulandıktan sonra MR çekimi için hastaneye gönderilirken kaleci Eray da, idman sahasını sedye ile terk ederek MR için hastaneye götürüldü. System Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR sonucuna göre tedaviye başlanacak.

TARAFTAR, DENİZ TÜRÜÇ'ÜN GİTMESİNİ İSTEMİYOR
Bu arada Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, takımdan gitmesi istemeyen taraftara ilginç bir serzenişte bulundu. Kadir Has Tesisleri'nde oynanan çift kale maçta görev yapan ve maç sonrasında taraftarların yakın ilgisiyle karşılaşan kaptan Deniz Türüç'ten gitmemesi istendi.

Bir taraftarın kendisine, "Abi Kayseri'de efsane ol efsane. Seviyoruz seni" şeklindeki yaklaşımına "5 senede efsane olamadıysak ne zaman olacağız" cevabı verdi. Taraftarlar ile bol bol fotoğraf çektiren Deniz Türüç, hangi takıma gideceği yönünde bir fikir beyan etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Artem Kravets eray işcan

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