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Kayserispor'da Lennon, Aziz Behich ve Campanharo açıklamalarda bulundu

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 23.11.2020 21:47 | Son Güncelleme

Kayserispor'un Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından futbolcular Lennon, Aziz Behich ve Campanharo açıklamalarda bulunduç

Kayserispor'da Lennon, Aziz Behich ve Campanharo açıklamalarda bulundu

Kayserispor'un İngiliz yıldızı Aaron Lennon, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Gün geçtikçe daha iyi olduğunu söyleyen Lennon, "Kendimi geliştiriyorum. Buraya gelmeden önce 4-5 ay futbol oynamadım. Maç fitnessım yok. Çok çalışıyorum. Yakın zamanda en iyi halimi göreceksiniz." dedi.

Aziz Behich, "Buraya geldiğimizde zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarı istediğimiz futbolu ortaya koyamadık. Çok pozisyon verdik. Lung bizi oyunun içinde tuttu. İkinci yarı daha iyi başladık. Hızlı çıkmak istiyorduk, denedik, zor oldu. 10 kişi kalınca daha da zor oldu. Takım arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. 10 kişi kalmak, 1-1'i yakalamak çok zor burada. Zor haftalar geçirdik. 1 puan bizim için bir başlangıç olur inşallah. Gelecek hafta 3 puan alırız inşallah. Bütün takım olarak savaştık. İkinci yarı çok top geldi. Çok iyi mücadele ettik. Biz burada bir aileyiz. Bunu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Campanharo maç sonu açıklamasında; "Çok mutluyum öncelikle. 1 puan aldık. Süper Lig'deki ilk golümdü. Ayrı bir mutluluktu. Galatasaray gibi bir takıma karşı 10 kişi 1 puan almak başarıdır. İlk yarı Galatasaray'a çok alan verdik. İkinci yarı savaştık ve altın değerinde 1 puan aldık." dedi.

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