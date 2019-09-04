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Levent Gülen affedildi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 04.09.2019 10:40 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sezon başı kadro dışı bırakılan Levent Gülen affedildi.

Levent Gülen affedildi

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da ligin 4.haftasında deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

2019-2020 sezonu öncesi teknik heyet ve yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Levent Gülen dün affedildi ve takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

Kadro dışı kaldığı sürede alt yapı tesislerinde bireysel antrenmanlarına devam eden Levent Gülen lige verilen milli arada kendini toplamakta kararlı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor levent gülen Kayserispor

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