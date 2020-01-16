Kayserispor'da Mensah kadro dışı bırakıldı!

Kayserispor'da son dakika gelişmesi... Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı.
Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakıldığını belirtti.
Bernard Mensah, son olarak 14 Ocak Salı günü Kayseri'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.
(AA)
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