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  4. Kayserispor'da Mensah kadro dışı bırakıldı!

Kayserispor'da Mensah kadro dışı bırakıldı!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 16.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kayserispor'da 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Kayserispor'da Mensah kadro dışı bırakıldı!

Kayserispor'da son dakika gelişmesi... Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yazılı açıklamasında, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle Bernard Mensah'ın kadro dışı bırakıldığını belirtti.

FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAMIŞTI

Bernard Mensah, son olarak 14 Ocak Salı günü Kayseri'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.

(AA)

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