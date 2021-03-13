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Kayserispor'da tepki: Adalet isteyenleri gördünüz

13.03.2021 22:18 | Son Güncelleme:
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Kayserispor'da tepki: Adalet isteyenleri gördünüz

Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına hakem konusunda flaş bir mesaj yollarken, basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ise farklı kendisine ters düşen ifadeler kullandı.

Gözbaşı, geçtiğimiz günlerde Abdurrahim Albayrak'ın "Adalet istiyoruz" sözlerine gönderme yaptı ve "Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü, adaletlerini buldular." ifadelerini kullandı.

Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ise hakemin oyuna etki etmediğini söylerken, "0-0'ken kaçırdığımız 1 tane yüzde 100 pozisyonumuz var, devamında bir gol yedik. Hakem olayına gelince, benim görüşüm ve Kayserispor olarak eski hakemlerden oluşan, biri yabancı olmak üzere 6 hakem heyeti kurduk, verilen kararların raporunu bize iletiyorlar. Rapor geldi. Tartışılan bir kırmızı kart pozisyonu var, hakem heyeti asla kırmızı olmayacağını söyledi. Halis Özkahya gördüğünü vermeye çalışan bir hakem olarak görüldü. Çıkmayan bir toptan verilen taç ve sonra yediğimiz bir gol var ama biz oynayamadık ve yenildik. Başkanım biraz duygusal yaklaştı ama doğrusu bu, gerçek bu." diye konuştu.

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