SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Kayserispor’da yeni dönem! Yeni başkan Ali Çamlı oldu

Kayserispor’da yeni dönem! Yeni başkan Ali Çamlı oldu

17.12.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un olağanüstü genel kuruluna tek aday giren Ali Çamlı yeni başkan oldu.

Kayserispor’da yeni dönem! Yeni başkan Ali Çamlı oldu

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan kongreye, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli katıldı. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın yönetiminde Asbaşkanlık görevi yapan Ali Çamlı, olağanüstü genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Çamlı, “Bu bir bayrak yarışıdır. Bu şehre olan borcumuzun gereğidir. İşimizin zor olduğu kadar şerefli olduğunu biliyoruz. Dışarıdan gazel okumak kolay. Kayseripor bizim için çok kıymetli. Birbirimize saygı duymaya devam edeceğiz. Kulübü borçsuz hale getirmek için çaba harcayacağız. Bu şehrin kapıcılığını bile şeref kabul ederim ki Kayserispor başkanlığını seve seve kabul ederim” diye konuştu.

Tek liste ile girilen olağanüstü genel kurulda Ali Çamlı ve yönetimi göreve getirildi. Yönetim kurulu asil üyeliğine; Ali Çamlı, Hüseyin Beyhan, Nurettin Açıkalın, Tufan Koç, Batuhan Samet Koç, Yücel Şahin, Erol Çetin, Veysel Serdar, Yusuf Kaan Özdemir, İlyas Yıldırım ve Etem Mezgitli seçildi. Yönetim kurulu yedek üyeler ise Ahmet Solak Mehmet Baykan, Mehmet Yay, Cihan Şahin, Onur Gülener, Fatih İşçi, İsmail Eğin, Süleyman Akın, Seyit Mutier, Mustafa Altun ve Savaş Balıkkuşu olarak belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Şehirden affımı istiyorum!' Maç sonunda istifa açıklaması...'Şehirden affımı istiyorum!' Maç sonunda istifa açıklaması...
Aboubakar geri dönüyor fakat Beşiktaş'a değil...Aboubakar geri dönüyor fakat Beşiktaş'a değil...
Cristiano Ronaldo, güvenlik kamerasına yakalandıCristiano Ronaldo, güvenlik kamerasına yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor spor Süper Lig aday spor toto ust spor tot süper li spor to ekipleri

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

YSK Başkanı Akkaya’dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması!

Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."

Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."

Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor! ''Come To Galatasaray...''

Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor! ''Come To Galatasaray...''

Zehra Güneş araya girdi ve ''Sakin ol ve sadece nefes al...''

Zehra Güneş araya girdi ve ''Sakin ol ve sadece nefes al...''

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti

Hatayspor, hazırlık maçında Lazio’ya 5-2 kaybetti

Caner Erkin'in yeni adresi herkesi ters köşe yaptı

Caner Erkin'in yeni adresi herkesi ters köşe yaptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Kızını pazarlamak için ev kiraladı! Detayları mide bulandırdı

Kızını pazarlamak için ev kiraladı! Detayları mide bulandırdı

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.