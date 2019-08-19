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Kayserispor'da yeni transfer Alpay Çelebi 6 ay yok

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 19.08.2019 15:46 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç futbolcusu Alpay Çelebi sakatlığından ötürü uzun bir süre forma giyemeyecek.

Kayserispor'da yeni transfer Alpay Çelebi 6 ay yok

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan ligin ilk hafta maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve maçın 5. dakikasında sakatlanan Alpay Çelebi'nin sağ çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilen 20 yaşındaki stoper futbolcu, bu hafta bıçak altına yatacak. Alpay Çelebi'nin 6 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.


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Kayserispor Alpay Çelebi

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