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Kayserispor'dan aşı çağrısı

11.08.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yayımladığı video ile vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kayserispor'dan aşı çağrısı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve oyuncular, verdikleri mesajda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşının önemine dikkat çekti.

Gözbaşı, videodaki mesajında "Sevgili Kayserililer. Yukatel Kayserispor olarak biz bu sene mavi renkteyiz. Şehrimize de mavi yakışır. Aşı olmayan bütün Kayserilileri aşı olmaya davet ediyoruz. Hepinizi sosyal hayatta ve tribünlerimizde görmek istiyoruz. Haydi Kayserililer, hep birlikte maviye dönelim" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor Yeni Malatyaspor
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