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Kayserispor'dan 'Burak Yılmaz' açıklaması

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.08.2024 16:08
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın istifa ettiğine dair sosyal medyada çıkan haberler üzerine sarı-kırmızılı takım resmi bir açıklama yaparak, söz konusu haberleri yalandı.

Kayserispor'dan 'Burak Yılmaz' açıklaması

Kayserispor, bazı sosyal medya hesaplarında teknik direktörleri Burak Yılmaz'ın istifa ettiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takımın resmi hesaplarından kulüp başkanı Ali Çamlı imzası ile yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ile ilgili basına yansıyan istifa haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kıymetli Hocamız Burak Yılmaz görevinin başındadır. Geçen sezonunun ortasından bugüne kadar hocamız ile istişareli olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kasıtlı ve fitne oluşturmak için ortaya atılan iddiaları doğru bulmuyoruz. Hangi odaklar tarafından yapılırsa yapılsın Kayserispor’da oluşturduğumuz aile ortamının bozulmasına kesinlikler müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Biz büyük Kayserispor ailesi olarak yeni sezonda başarılı olabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimize hayırlı pazarlar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Burak Yılmaz
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