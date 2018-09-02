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Kayserispor'dan kırmızı kart açıklaması!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 02.09.2018 16:45 | Son Güncelleme

Kayserispor Yönetim Kurulu, Fenerbahçe maçında Şamil Çinaz'a gösterilen kırmızı kart hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Maçın orta hakemi ve VAR hakemlerinin iyi niyetlerinden şüphe etmemekle birlikte yeni sistem VAR'ın adalet dağıtmaya yardımcı olmasını beklerken tam tersi uygulama ile mağdur edilmemiz bizleri üzmüştür" ifadeleri yer aldı.

Kayserispor'dan kırmızı kart açıklaması!

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan ve Kayserispor'un 3-2 üstünlüğü ile sonlanan karşılaşmada Kayserisporlu Şamil Çinaz'ın gördüğü kırmızı kart ile ilgili bugün kulüpten açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"01.09.2018 Cumartesi (dün) günü İstanbul'da Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka futbol kalitesi, saha ambiyansı, ev sahibi takım ve yöneticilerinin centilmenliği açısından uzun süre hatırlanacak bir maç olacaktır. Takımımızın 3-2 galip geldiği müsabakada her iki takım oyuncuları tüm güçlerini sarf etmiş ve maç sonucunda da emeklerinin karşılığını almak istemişlerdir. Ancak, gerek sahada gerek maç esnasında izlerken, gerekse görüntüleri takip ettiğimizde oyuncumuz Şamil Çinaz'ın kırmızı kart ile ihraç edilmesi birçok otorite tarafından bu güzel atmosferin bir eksiği olarak kabul edilmiştir. Yönetim olarak bizimde kanaatimiz, verilen kararın yanlış veya en azından ağır olduğu yönündedir. İlgili pozisyonda oyuncumuz Şamil Çinaz'ın yerdeki oyuncuya takılarak dengesinin bozulduğu görülmektedir. Maçın orta hakemi ve VAR hakemlerinin iyi niyetlerinden şüphe etmemekle birlikte yeni sistem VAR'ın adalet dağıtmaya yardımcı olmasını beklerken tam tersi uygulama ile mağdur edilmemiz bizleri ziyadesi ile üzmüştür. Konuyu ilgili kişi ve kurumların dikkatine sunarken ne takımımıza, ne de başka takımlara bu tip hataların yapılmamasını temenni ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor şamil cinaz Fenerbahçe

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